من بينهم 412 قاصرا: حسام الدّين الجبالي يكشف حصيلة عمليّات الهجرة غير الشرعيّة في تونس

أسعار الخضر والغلال والسمك بسوق الجملة ببئر القصعة..

عاجل: سقوط سقف مقر جمعية المحامين الشبان وتسجيل اصابات خطيرة..

نشوب حريق هائل في ناطحة سحاب وسط الصين

غازي الشواشي: “قيس سعيّد يسعى الى إرساء برلمان صوري”

2022/09/16 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

وصف أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي القانون الانتخابي الجديد بأنّه من أتعس القوانين الاتتخابية، ويسعى رئيس الدولة من خلاله الى ارساء برلمان صوري كديكور في نظام حكمه الفردي، الذي يعمل الرئيس على فرضه على الشعب التونسي منذ 25 جويلية إلى الآن على حد قوله.

وأضاف أمين عام حزب التيار لموزاييك اليوم، أنّ القانون الانتخابي الجديد لا يؤسس لبرلمان فاعل وناجع ويمارس السياسة في ظل منظومة ديمقراطية فهو قانون يؤسس لبرلمان صوري وفاقد للصلاحيات.

وقال الشواشي إنّ القانون الذي أعده رئيس الجمهورية دون استشارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولا الاحزاب والاطراف الداعمة له والتي طلبت تشريكها هو قانون يحيي النعرات الجهوية والقبلية ويكرس اقصاء المراة التونسية التي لن تكون قادرة على منافسة الرجال في الترشحات الفردية.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn