غازي الشواشي: “قيس سعيّد يسعى الى إرساء برلمان صوري”

وصف أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي القانون الانتخابي الجديد بأنّه من أتعس القوانين الاتتخابية، ويسعى رئيس الدولة من خلاله الى ارساء برلمان صوري كديكور في نظام حكمه الفردي، الذي يعمل الرئيس على فرضه على الشعب التونسي منذ 25 جويلية إلى الآن على حد قوله.

وأضاف أمين عام حزب التيار لموزاييك اليوم، أنّ القانون الانتخابي الجديد لا يؤسس لبرلمان فاعل وناجع ويمارس السياسة في ظل منظومة ديمقراطية فهو قانون يؤسس لبرلمان صوري وفاقد للصلاحيات.

وقال الشواشي إنّ القانون الذي أعده رئيس الجمهورية دون استشارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولا الاحزاب والاطراف الداعمة له والتي طلبت تشريكها هو قانون يحيي النعرات الجهوية والقبلية ويكرس اقصاء المراة التونسية التي لن تكون قادرة على منافسة الرجال في الترشحات الفردية.