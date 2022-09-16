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أمين محفوظ: “القانون الانتخابي الجديد أقصى هذه الفئة من التونسيّين من حقوقهم السياسيّة”

2022/09/16 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أن القانون الانتخابي الجديد جاء لاقصاء تونسيّين وتونسيّات من حقوقهم السياسيّة بسبب دياناتهم وجنسيّتهم.

وكتب محفوظ في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”:

إقصاء أم تصنيف جديد للمواطنين والمواطنات في تونس؟
وثبت في نظام “الديمقراطية الحقيقية” إقصاء تونسيات وتونسيين من ممارسة حقوقهم السياسية بسبب ديانتهم (يهود تونس أنموذجا) و التونسيات والتونسيين من حاملي الجنسية المزدوجة.
بلغة أخرى فلوسهم باهية اما لولين ما عندهمش الحق في الترشح لرئاسة الجمهورية والثانيين ما عندهمش الحق يترشحو للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ما تخافوش ما يخونكم كان التونسي المسلم الي بوه تونسي مسلم َوجد بوه تونسي مسلم وجد والدين بوه تونسي مسلم.

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