وفاة امرأة في حادث مرور بمدنين..

هذه المناطق بدون تيار كهربائي يوم الغد..

بعد أن تحققت الكثير من توقعاتها.. ليلى عبد اللطيف تصعق الجميع وتحذر من بداية العام المقبل..#خبر_عاجل

عاجل: الطبوبي يوجه رسالة هامة لسعيد..

اعلاها في شرفش: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية..

2022/09/17 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

تصدرت منطقة شرفش التابعة لولاية اريانة قائمة التساقطات المطرية خلال 24 ساعة المنقضية، بعد تلقيها زهاء 65 مليمترا في حين سجلت منطقة ماطر التابعة لولاية بنزرت هطول 59 مليمترا ضمن مشهد ممطر شمل 13 ولاية.

وبين المعهد الوطني للرصد الجوي، في بلاغ أصدره السبت، انه تم تسجيل 19 مليمترا بمنطقة سيدي بوسعيد من ولاية تونس و17 مليمترا بمنطقة بئر مشارقة من ولاية زغوان و 23 مليمترا بدار شعبان من ولاية نابل و 50 مليمتر بالعالية من ولاية بنزرت.

وسجلت باجة المحطة نزول 18 مليمتر وطبرقة من ولاية جندوبة 7 مليمترات والطويرف من ولاية الكاف 24 مليمترا وسد نبهانة التابع لولاية القيروان 4 مليمترات في حين سجلت منطقة بوفيشة التابعة لولاية سوسة 8 مليمترات.

وتشير الأرقام في ولاية بن عروس الى تلقي مدينة بن عروس 51 مليمترا فيما بلغت الكميات في طبربة التابعة لولاية منوبة 38 مليمترا وسجلت بوعرادة من ولاية سليانة نزول 23 مليمترا.

وشهدت نابل هبوب رياح قوية ناهزت 115 كلم/ تليها تونس قرطاج ب83 كلم/س والنفيضة ب76 كلم/س والكاف بنحو 72 كلم/س فيحين كانت عند مستوى 50 كلم/ س بالقيروان وتوزر.

وتتمثل اهم الظواهر الجوية الاخرى في هبوب رياح رملية بقبلي والشهيلي بكل من تطاوين ورمادة والبرمة وظهور الصواعق بكل قليبية وباجة وطبرقة والقيروان وتالة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn