مجلس الوزراء يصادق على عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية

صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم السبت بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التالية:

مشاريع المراسيم:

* مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي ثان لمشروع مجابهة كوفيد – 19.

*مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 6 لسنة 2022 المؤرخ في 26 جانفي 2022 المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي.

* مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال “الزاوية”.

* مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال “واد زار”.

*مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس تحالف إفريقيا الذكية المعتمدة بتاريخ 10 نوفمبر 2021.

* مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المكمّل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المعتمد ببكين في 10 سبتمبر 2010.

*مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي المعتمدة ببكين في 10 سبتمبر 2010.

*مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول مونتريال الموقّع في 4 أفريل 2014 المتعلق بتعديل الاتفاقية الدولية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات.

مشاريع الأوامر:

*مشروع أمر يتعلق بقواعد انتداب التلامذة التونسيين بمعهد الاقتصاد الجمركي والجبائي بالجزائر وبضبط وضعيتهم الإدارية مدّة الدراسة وعند تخرجهم.

* مشروع أمر يتعلق بإحداث وتنظيم المنظومة العلاجية الإلكترونية “أمان” لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي.

* مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بإحداث المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الإعاقة “بسمة” وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.*

*مشروع أمر يتعلق بمراجعة حدود المنطقة العمومية السقوية بواحة شنتش عين زريق من معتمدية قابس الجنوبية بولاية قابس.

*مشروع أمر يتعلق بمراجعة حدود المنطقة العمومية السقوية بمساكن (مياه معالجة) من معتمدية مساكن بولاية سوسة.

*مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي.

* مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية.

*مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمؤسسة القطب التكنولوجي “تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية”.

*مشروع أمر يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلدية نفطة من ولاية توزر.

*مشروع أمر يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بمعتمدية سيدي حسين ولاية تونس لازمتين لإنجاز مشروع محول على مستوى تقاطع الطريق الوطنية رقم 05 والطريق الجهوية رقم 39 متفرع 01 في إطار مشروع الشبكة الحديدية السريعة خط E.

*مشروع أمر يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض لازمة لإنجاز منشاة فنية على مفترق الطريق الحزامية كلم 4 والطريق المحلية رقم 920 طريق العين بولاية صفاقس.

*مشروع أمر يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض لازمتين لإنجاز مشروع منشأة فنية على مفترقات الطريق الحزامية كم 4 بولاية صفاقس (مفترق الطريق الوطنية رقم 13 – طريق منزل شاكر)