عاجل: الترفيع في أسعار المحروقات..وهذه التعريفات الجديدة..

اعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن زيادة جديدة في اسعار المحروقات بدايةً من الساعة الصفر لهذه الليلة الفاصلة بين 17 و18 سبمتبر 2022.

ووفقاً للمقرر الجديد، سيكون سعر البنزين الخالي من الرصاص الممتاز 2730 مليماً للتر الواحد والبنزين الخالي من الرصاص الرفيع 2400 مليم والغازوال بدون كبريت الممتاز 2425 مليماً والغازوال دون كبريت 2080 مليماً والغازوال العادي 1860 مليم وبترول الإنارة المعد للاستهلاك المنزلي 950 مليماً.

وبخصوص قوارير الغاز المسال، سيكون سعر القارورة ذات حمولة 13 كغ 8800 مليم وذات 6 كغ 4060 مليم وذات 5 كغ 3385 مليم وذات 3 كغ 2030 مليم.