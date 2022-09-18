فرق الشرطة البيئية ببلدية تونس تتمكن من تحرير 177 مخالفة صحية في 15 دائرة بلدية

حرّرت الشرطة البيئة، في الآونة الاخيرة، 177 مخالفة صحية وذلك على مستوى 15 دائرة بلدية مرجع نظر بلدية تونس، وذلك وفق ما افاد به “وات”، رئيس مكتب الشرطة البيئية، طارق باكير.

واوضح باكير، الاحد في تصريح لـ “وات”، ان مختلف هذه التدخلات تتعلق، اساسا، باحترام شروط حفظ الصحة والنظافة العامة مؤكدا انه تم تحرير 35 مخالفة في مجال النظافة العامة والقيام ب 64 عملية اتلاف فوري للمواد منتهية الصلاحية

واضاف ان فرق الشرطة البيئية ، قامت، ايضا، بـ 67 عملية حجز وتحرير 4 خطايا ادارية في ما يتعلق بالنظافة والقاء فواضل الاتربة والبناء.

واشار في هذا الصدد، الى أنه تم حجز شاحنة على ذمة مستودع الحجز البلدي لمدة شهر كامل وذلك تطبيقا لقرار والي تونس الذي ينص على حجز كل شاحنة يتم رصدها بصدد القاء فواضل البناء.

وذكر باكير بمختلف تدخلات فرق الشرطة البيئة خلال مؤتمر “تيكاد 8” والمتمثلة في تكثيف دوريات المراقبة للشرطة البيئة اين تم تركيز 3 دوريات قارة على مستوى كل من محول “مونبليزير ” و “محطة تونس “تونس حلق الواد المرسى” وتقاطع البحيرة 1 والبحيرة 2

كما وقع، وفق ذات المتحدث، تركيز دوريتين متنقلة على مستوى المسالك السياحية مبرزا ان مختلف هذه التدخلات خلال تيكاد 8 كان بعد التنسيق مع كل من والي تونس ورئيسة بلدية تونس