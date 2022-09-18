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فرع الديوان التونسي للتجارة بسوسة يشرع اليوم الاحد في توزيع 565 طن من مادة السكر على حرفائه بسوسة والمنستير والمهدية

2022/09/18 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

فتح فرع الديوان التونسي للتجارة بسوسة، بصفة استثنائية، اليوم الأحد، أبوابه وشرع في تمكين حرفاء الديوان بسوسة والمنستير والمهدية من التزود بمادة السكر الموردة من الجزائر والهند التي دخلت مخازن الديوان مساء أمس السبت، على متن 20 شاحنة والمقدرة كميتها ب565 طن وفق ما أكده المدير الجهوي للتجارة بسوسة فوزي طالب.
وأضاف طالب في تصريح لـ (وات)، اليوم الأحد، أن عمليات تزويد مخازن فرع الديوان التونسي للتجارة بسوسة بمادة السكر ستتواصل في الأيام القادمة بعد برمجة ضخ كميات أخرى منتظر وصولها بداية من مساء اليوم الأحد وذلك بهدف استرجاع النسق العادي للتزويد بهذه المادة والقضاء على أساليب احتكارها
وذكر المدير الجهوي للتجارة بسوسة فوزي طالب من جهة أخرى أن مخازن الديوان التونسي للتجارة بالجهة تتوفر على 1508 طن من مادة الأرز و212 طن من مادة القهوة و73 طن من الشاي الأحمر و6،6 طن من الشاي الأخضر سيقع توزيعها على حرفاء الديوان بكل من سوسة والمنستير والمهدية

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