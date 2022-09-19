إمكانيّة الترفيع في سعر المحروقات مجدّدا #خبر_ عاجل

رجّح مدير عام المحروقات رشيد بن دالي ان تشهد أسعار المحروقات زيادة جديدة بحلول نهاية العام الجاري.

وشدّد بن دالي أن سبب الزيادات المتواترة هو أزمة المالية العمومية وارتفاع أسعار النفط في العالم مقارنة بالسعر الذي تمّ اعتماده في ميزانية 2022 والمحدّد بـ 75 دولارا.

وقال بن دالي في تصريح لموزاييك أف أم، إنّ سعر برميل النفط في الأسواق العالمية يبلغ حاليا 107 دولارات ، في حين أنّ ميزانية الدولة لسنة 2022 بنيت على أساس 75 دولارا للبرميل، مضيفا أنّ زيادة بدولار واحد في سعر برميل النفط تمثّل عبئا إضافيا على ميزانية الدولة يعادل 140 مليون دينار، وفق تأكيده.