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زغوان: توزيع 3000 مساعدة عينية على تلاميذ العائلات المعوزة بمناسبة العودة المدرسية

2022/09/19 أخبار, المصدر, تونس, مجتمع

انطلقت المؤسسات التربوية بولاية زغوان منذ الأسبوع المنقضي في توزيع المساعدات العينية التي خصصها الإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي لفائدة التلاميذ أبناء العائلات المعوزة بمناسبة العودة المدرسية.

وذكر المدير الجهوي للتضامن سفيان بن رجب لـ”وات” أن الاتحاد خصص 3000 مساعدة تتمثل في محفظات وأدوات وكتب مدرسية، بالإضافة إلى 4 آلاف قطعة ملابس و500 زوج حذاء، وأشار إلى أن عملية اختيار المنتفعين تمت بالتنسيق بين مصالح المندوبية الجهوية للتربية والإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية على أن يتولى مديرو المؤسسات التربوية توزيع هذه المساعدات.

وأفاد المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية جمال القرمازي في ذات السياق أنه لم يقع الاعلان عن قيمة المساعدات المالية التي سيتم تخصيصها لفائدة التلاميذ والطلبة المرسمين بسجل الأمان الاجتماعي وكذلك عدد المنتفعين، إلى حدود اليوم الاثنين، لافتا إلى أن وزارة الإشراف وعدت بإحالتها إلى الجهات في غضون الأسبوع الجاري

وعبر عديد الأولياء من الفئات الضعيفة عن استيائهم لتأخر صرف هذه المساعدات على خلاف المواسم الدراسية الماضية، مطالبين بالإسراع في توزيعها لمواجهة مصاريف العودة المدرسية والجامعية في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة

مر

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