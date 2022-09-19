منحرف خطير يطعن شخصا وسط العاصمة .. وهذه التفاصيل

أقدم اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 منحرف على تسديد طعنتين على مستوى البطن لشخص بشارع الحرية بالعاصمة.

وتنقلت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بباب بحر على عين المكان أين عُثر على المتضرر مصاب بطعنتين على مستوى البطن، تم نقله في الإبان من قبل أعوان الحماية المدنية إلى أحد المستشفيات بالجهة.

بإيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة وبعد إجراء جملة من التحريات أمكن خلال فترة وجيزة القبض على الجاني وحجز آداة الجريمة (سكين كبير الحجم).

بالتحري معه اعترف بما نسب إليه وذلك نتيجة خلافات سابقة مع المتضرر، تم الإحتفاظ به بعد استشارة ممثل النيابة العمومية من أجل “محاولة القتل العمد مع سابقية الإصرار باستعمال سلاح أبيض” والأبحاث متواصلة.