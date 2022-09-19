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وزارة التربية تفتح باب التناظر من جديد وبصفة استثنائية للالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية والمعاهد النموذجية في حدود استكمال طاقة الاستيعاب

2022/09/19 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

أعلنت وزارة التربية، الإثنين، عن فتحها باب التناظر من جديد وبصفة استثنائية للالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية والمعاهد النموذجية في حدود استكمال طاقة الاستيعاب، بالنسبة للتلاميذ الناجحين في مناظرة دخول المدارس الإعدادية النموذجية وامتحان ختم شهادة التعليم الأساسي العام لدورة 2022 ولم يتحصلوا على توجيه.
وتفتح الوزارة، حسب بلاغ لها مساء اليوم، بداية من يوم غد الثلاثاء 20 سبتمبر وإلى غاية 23 من نفس الشهر، الموقع الخاص بالاختيارات الخاصة بالتلاميذ الناجحين في مناظرة دخول المدارس الإعدادية النموذجية وامتحان ختم شهادة التعليم الأساسي العام لدورة 2022، وذلك على العنوان الالكتروني www.edunet.tn .
وأوردت الوزارة في ذات البلاغ، قائمة المؤسسات التربوية التي تتوفر فيها شغورات في عدد من ولايات الجمهورية، موزعة على جدولين.

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