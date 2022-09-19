بعد الظهر: الرصد الجوّي يحذّر من أمطار رعديّة بهذه المناطق

تكليف مستشار قيس سعيّد لتمثيل تونس في جنازة الملكة إليزابيث.. وهذه هويّته

اليوم: الذكرى الثالثة لوفاة بن علي

منحرف خطير يطعن شخصا وسط العاصمة .. وهذه التفاصيل

وزارة الشؤون الإجتماعية تصرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية لفائدة التلاميذ من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل

2022/09/19 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية عن شروعها في صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية لفائدة التلاميذ من أبناء الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي بعنوان العودة المدرسية 2022-2023.

ودعت وزارة الشؤون الإجتماعية، في بيان نشرته، اليوم الاثنين، على صفحتها الرسمية، كافة المنتفعين بهذه المساعدات إلى الاتصال بمكاتب البريد لسحبها.

وكان رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، إبراهيم بن إدريس، قد صرح مؤخرا لـ(وات) بأنه سيتم خلال العودة المدرسية الحالية منح 100 دينار لكل تلميذ من العائلات المعوزة عوضا عن 50 دينارا خلال السنة الماضية. ومن المتوقع أن يصل عدد التلاميذ المنتفعين بهذه المنحة 429 ألف تلميذ.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn