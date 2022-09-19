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بورصة تونس تنهي معاملات الإثتين على شبه استقرار

2022/09/19 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات


أقفلت بورصة تونس حصة، الإثنين، على شبه استقرار، عند مستوى 8126،3 نقطة وسط حجم تداول جملي في حدود 3 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة،” التونسية للأوراق المالية”.
وبخصوص أداء الأسهم، تصدر سهم مجموعة بولينا القابضة قائمة الارتفاعات ليتطور بنسبة 5،5 بالمائة (9،740د)، مسجلا حجم تداول بقيمة 8 آلاف دينار.
كما ارتفع سهم الشركة التونسية لإعادة التأمين بنسبة 2،5 بالمائة (123،990د)، محققا حجم تداول في حدود 8 آلاف دينار.

وفي المقابل، تقهقر سهم الشركة المغاربية الدولية للإشهار ” ميب” ، بنسبة 6،3 بالمائة (0،150د)، متبوعا بسهم الشركة التونسية للبنك الذي تراجع بنسبة 2،9 بالمائة (3،980د).

واستأثر سهم شركة بيع المنتوجات الصحية ” ليلا” بأكبر حجم تداول خلال الحصة في حدود 851 ألف دينار ما يعادل 28 بالمائة من الحجم الجملي للتداول خلال الحصة.

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