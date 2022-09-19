بعد الأمطار الرعدية المسجلة عشية اليوم الاثنين بعدد من معتمديات الوسط، أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة، أنه من المنتظر تكون خلايا رعدية خلال الساعات القادمة بالوطن القبلي والوسط الشرقي مع أمطار وإمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة وتكون السحب عابرة ببقية الجهات .

وتهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى 40 كلم/س قرب السواحل كما تتجاوز مؤقتا 70 أثناء ظهور السحب الرعدية.

ويكون البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب وتتراوح الحرارة ليلا بين 25 و29 درجة وتصل الى 31 بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب.