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وزارة الصحة تسجّل 4 وفايات و 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 سبتمبر 2022

2022/09/20 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت وزارة الصحة، 4 وفايات و 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين 5782 تحليلا تم انجازه خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 سبتمبر 2022، وفق آخر الاحصائيات المتعلقة بتطور الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا المستجد في تونس، التي نشرتها اليوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”.

وارتفع بذلك العدد الجملي للوفايات منذ ظهور جائحة كوفيد 19، إلى 29 ألفا و 246 وفاة فيما بلغ العدد الجملي للإصابات بهذا الفيروس مليونا و 145 ألفا و345 إصابة ، مقابل تماثل مليون و 132 ألفا و 72 منهم للشفاء.
وبلغ عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا المقيمة بالمستشفيات والمصحات الخاصة خلال الأسبوع ذاته 17 حالة، مقابل تماثل 342 حالة للشفاء، حسب ذات الاحصائيات.

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