إيقاف ثلاثة اعوان أمن عن العمل وفتح بحث اداري في حادثة الاعتداء على صحفي بالاذاعة التونسية

أفاد رئيس مكتب الاعلام والاتصال بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية، بأنه تم إيقاف ثلاثة أعوان أمن عن العمل وفتح بحث اداري لدى التفقدية العامة للامن الوطني إثر ورود معلومات حول الاعتداء على الصحفي بالاذاعة التونسية سفيان بن نجيمة.

واضاف بوزغاية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات لازالت جارية للتثبت من مدى ضلوع هذه العناصر في عملية الاعتداء.

وأشار الى أنه تم استدعاء كل من الاعوان المتهمين بالاعتداء، والصحفي للادلاء بأقواله واجراء المكافحات اللازمة، قائلا انه تم اعلام النيابة العمومية بالموضوع للتكفل بفتح بحث عدلي.

وجدد رئيس مكتب الاعلام والاتصال بوزارة الداخلية، التأكيد على حرص الوزارة على العمل في اطار احترام حقوق الانسان وتطبيق القانون على الجميع بمن فيهم منتسبي المؤسسة الامنية في حال ارتكاب تجاوزات وتم إثباتها.

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أدانت يوم الاحد 18 سبتمبر الحالي “الاعتداء الخطير وغير المسبوق على الصحفي بإذاعة تونس الدولية، سفيان بن نجيمة، من قبل ثلاثة أعوان أمن بمركز الأمن بباب بحر المعروف بـ “مركز الستيام” بتونس العاصمة”.

وأوضحت النقابة في بيان لها أنّ الصحفي تنقّل إلى مركز الأمن المذكور لتقديم شكاية في عمليّة سلب تعرض لها، وعند وصوله إلى مركز الأمن عرف الصحفي بصفته وبسبب تنقله إلى المكان، وخلال الانتظار رفقة مجموعة من المواطنين، دخل أحد الأعوان إلى مركز الأمن ووجه السب والشتم لجميع الحضور.

واضافت أنّ الصحفي عمل على رصد الاعتداء الأمني عليه وعلى الحاضرين وتصويره بواسطة هاتفه الجوال لكن فور تفطن العون إلى تصوير الصحفي له، قام بمصادرة هاتفه وتكبيله ثم اقتاده إلى غرفة بعيدة عن كاميرا المراقبة بالمكان أين تناوب 3 أعوان على الاعتداء عليه بالعنف الشديد وبالسب والشتم، لافتة إلى أنّه تمّ احتجاز الصحفي منذ منتصف ليلة السبت الماضي الى حدود الساعة السادسة من صباح الأحد، وذلك على خلفية تصويره لحادثة اعتداء أحد الاعوان