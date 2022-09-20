نجيب الشابي: “التحقيق مع الغنوشي والعريض يهدف لإلهاء الشعب”

تحدّث رئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي، اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، عن عملية إحالة راشد الغنوشي وعلي العريض على التحقيق.

وقال خلال ندوة صحفية: “إحالة الغنوشي والعريض على التحقيق، هي محاولة لإلهاء الشعب على حقيقة الازمة الاجتماعية والاقتصادية التي من شأنها المساهمة في انهيار المجتمع”.

وأضاف: “ليلة تم استدعاء راشد الغنوشي وعلي الحريض للتحقيق، مع منع الصحفيين والسياسيين من الاقتراب من مقرّ البحث، ثمّ تم منع المحامين من الحضور حيث رفض علي العريض التحدّث الا بحضور محام، فكان له ذلك في المساء ثم تم الاحتفاظ به”.

وتابع: “وبقينا ننتظر الى حدود الساعة الثالثة صباحا، حيث تم رفض تأجيل استنطاق الغنوشي رغم ظروفه الصحية وتقدّمه في السنّ، ثم تمت الموافقة على ذلك لاستجوابه اليوم.”