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نحو الترفيع في سعر الطماطم المعلّبة

2022/09/20 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

رجّح رئيس النقابة الوطنية للفلاحين ميداني الضاوي، اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، إرتفاع أسعار الطماطم المعلّبة خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن سعرها قد يصل إلى 5 دينارات.

وأرجع الضاوي في تصريح لإذاعة الديوان آف آم، فرضية الزيادة في أسعار الطماطم المعلبة إلى النقص المسجل في الكميات المعروضة خاصة في ظل تراجع الصابة والتقليص في حجم المساحات المزروعة، مشيرا إلى أن البلاد لم تعد تملك فائضا من الإنتاج.

وطالب رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الدولة بالتدخل العاجل من أجل الضغط على كلفة الإنتاج للحفاظ على ديمومة القطاع.

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