الرصد الجوي يحذّر من أمطار رعديّة بهذه المناطق.. وهذه التفاصيل

من المنتظر أن يتمّ اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 تسجيل انخفاض في درجات الحرارة مع عودة هبوب الرياح الشمالية لتتراوح القصوى بين 27 و33 درجة بالشمال والوسط وسواحل الجنوب الشرقي، و بين 36 و41 ببقية المناطق كما تصل إلى 43 بالبرمة وبرج الخضراء مع ظهور الشهيلي.

كما سيتمّ رصد سحب رعدية بعد الظهر بالوسط والمرتفعات ترافقها امطار متفرقة تكون احيانا غزيرة مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة، وأجواء مغيمة جزئيا ببقية الجهات.

نشاط الرياح يتطلب نصيبا من اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى 50 كلم/س.. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال..