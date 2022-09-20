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بودن تؤكد أهمية مراجعة الإطار القانوني قصد تحسين الخدمات البيئية لفائدة المواطن

2022/09/20 أخبار, المصدر, سياسة

أكدت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، أهميّة مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي قصد تحسين الخدمات البيئية المسداة لفائدة المواطن، وفق ما نشرته رئاسة الحكومة على صفحتها على شبكة التواصل.

وجاءت دعوة بودن، لدى إشرافها، الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل خصّصت لمجال البيئة والتنمية المستديمة بحضور وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، والمستشارة لدى رئيسة الحكومة، سامية الشرفي، ومستشار القانون والتشريع، عمار الملوح، وعدد من اطارات وزارة البيئة.

وتم خلال الجلسة التطرق إلى جملة من الإشكاليات المطروحة في قطاع البيئة وخاصة منها المتعلقة بحوكمة الخدمات البيئية ومنظومة مجابهة المخاطر والكوارث.

كما استعرضت وزيرة البيئة مدى تقدم انجاز الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي والاستعدادات للمشاركة في قمة المناخ ” كوب 27″، التّي ستنعقد في شرم الشيخ في شهر نوفمبر 2022.

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