عاجل: آخر مستجدات الاستماع للغنوشي..وهذا ما تقرر في حقه..

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2022/09/21 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قررت النيابة العمومية بالوحدة الوطنية للابحاث في قضايا الارهاب الابقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوسي في حالة سراح بعد استكمال استنطاقه في قضية ما يعرف بالتسفير الى بؤر التوتر، وفق ما أكده محاميه سمير ديلو.

ومن المنتظر أن يمثل راشد الغنوشي وبقية المحتفظ بهم أو الذين تم ابقائهم في حالة سراح اليوم الأربعاء أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب.

ويذكر أنّ النيابة العمومية أذنت فجر أمس بالإحتفاظ برئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، فيما أبقت على عضو مجلس الشورى الحبيب اللوز في حالة سراح وفق ما اوردته موزاييك.

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