سليانة: انطلاق السنة التكوينية بمراكز التكوين المهني

انطلقت اليوم الاربعاء السنة التكوينية بمراكز التكوين المهني بولاية سليانة، وهي مركز التكوين والتدريب المهني بمدينة سليانة والمركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بمدينة سليانة ومركز التكوين والتدريب المهني بمعتمدية مكثر ومركز تكوين الفتاة الريفية بمعتمدية العروسة، بطاقة استيعاب جملية تقدر بحوالي 1100 تلميذ وتلميذة سنويا

وبين المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني حاتم الريحاني في تصريح ل”وات” أن من بين الاختصاصات المتوفرة بمراكز التكوين المهني بالجهة التبريد والكهرباء و الإلكترونيك وميكانيك السيارات والتجارة والنسيج والجلود والبناء والصيانة الصناعية

وذكر ان المنظومة التكوينية، تضم دورتين أساسيتين في شهري سبتمبر وفيفري، وهي تشمل التكوين الأساسي على مستوى المركز إضافة إلى تلقي تدريب مهني خارج المركز لدى حرفيين، واكد أن مراكز التكوين تشهد سنويا إقبالا ملحوظا سواء من داخل الولاية أو من الولايات المجاورة باعتبار أهمية التدريب المكتسب ومساهمته في اندماج التلاميذ في سوق الشغل محليا ووطنيا وحتى دوليا

وكشف المسؤول أن أبرز الإشكاليات تكمن في تهرئ البنية التحتية للفضاءات البيداغوجية والمبيتات، فضلا عن نقص التجهيزات، لافتا الى دور الفضاء الملائم في تشجيع الشباب للإقبال على التكوين المهني

يذكر أن والي سليانة وليد العباسي، أدى اليوم الاربعاءن رفقة المعتمدة الأولى ومعتمد سليانة الجنوبية وعدد من إطارات الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين ورئيس منطقة الأمن الوطني، زيارة إلى مركز التكوين والتدريب المهني بمدينة سليانة والذي يضم 400 متكون في 11 اختصاصا ويؤمنها 20 اطارا بيداغوجيا، وذلك على هامش انطلاق السنة التكوينية