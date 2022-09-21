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قطاع الدواجن يعاني من أزمة خانقة.. و80 محلا قد أغلق أبوابه

2022/09/21 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قال رئيس الغرفة الوطنية لباعة لحوم الدواجن بالتفصيل، ابراهيم النفزاوي، إن القطاع يمرّ بأزمة حقيقية.

وأضاف النفزاوي أن هذه الأزمة تعود للتقديرات الخاطئة للمجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن التابع لوزارة الفلاحة، والذي خصّص إنتاجا شهريا بـ8 ألاف طن فقط، في حين أن الاستهلاك العائلي يقدّر بـ12 ألف طن شهريا، الأمر الذي أدّى إلى تسجيل نقص كبير في الأسواق وارتفاع الأسعار.

وأوضح النفزاوي في تصريح لـ”الجوهرة أف أم” أن 9 مذابح فقط تمارس نشاطها الآن من جملة 35، مقابل شركة وحيدة متواجدة في صفاقس تقوم بتزويد الأسواق، مشيرا إلى أن 80 محلا قد أغلقت أبوابها نظرا لانعدام التزويد.

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