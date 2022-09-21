الاطاحة بأربعيني بصدد ترصّد المارّة للقيام بعمليّات “نطر” بالزهروني.. وهذه التفاصيل

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بالزهروني من إلقاء القبض على نفر في العقد الرابع من العمر من ذوي السوابق العدلية محل عدد 2 مناشير تفتيش لفائدة المحكمة الإبتدائية من أجل الاعتداء بالعنف الشديد و الإضرار بملك الغير.

ونجحت الوحدات المذكورة في الإطاحة بالمظنون فيه عندما كان بصدد ترصد المارة بمفترق سوق الخردة بالزهروني قصد القيام بعملية سرقة باستعمال النطر.

و بعد إجراء عمليات العرض و التعرف القانونية تبين قيام المظنون فيه بأكثر من عشرين عملية سلب ليتم حجز مجموعة من الهواتف الجوالة المسروقة و اعادتها لأصحابها.

باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه لمواصلة الأبحاث اللازمة