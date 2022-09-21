الاطاحة بأربعيني بصدد ترصّد المارّة للقيام بعمليّات “نطر” بالزهروني.. وهذه التفاصيل

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2022/09/21 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بالزهروني من إلقاء القبض على نفر في العقد الرابع من العمر من ذوي السوابق العدلية محل عدد 2 مناشير تفتيش لفائدة المحكمة الإبتدائية من أجل الاعتداء بالعنف الشديد و الإضرار بملك الغير.

ونجحت الوحدات المذكورة في الإطاحة بالمظنون فيه عندما كان بصدد ترصد المارة بمفترق سوق الخردة بالزهروني قصد القيام بعملية سرقة باستعمال النطر.

و بعد إجراء عمليات العرض و التعرف القانونية تبين قيام المظنون فيه بأكثر من عشرين عملية سلب ليتم حجز مجموعة من الهواتف الجوالة المسروقة و اعادتها لأصحابها.

باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه لمواصلة الأبحاث اللازمة

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