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“سعيد-بن علي”: صورة لمنظمة “أنا يقظ” تثير ضجة كبيرة..

2022/09/21 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أثارت صورة مرافقة لبيان نشرته منظمة “أنا يقظ” بعنوان “منظمة أنا يقظ: قيس سعيد يواصل وضع اللبنات الأولى لدكتاتوريته الشعبوية” ضجة كبيرة لدى رواد “الفيسبوك” وموجة من التعليقات والانتقادات.

وتظهر الصورة التي نشرتها المنظمة وجها مزدوجا يجمع بين وجه الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي ووجه الرئيس الحالي قيس سعيد في اشارة الى انهما وجهان لعملة واحدة (الدكتاتورية)..

ويتمحور البيان المرافق للصورة والصادر اليوم الاربعاء 21 سبتمبر 2022 حول المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والذي اعتبرته منظمة “انا يقظ” “مرسوما يضع سيف القمع والخوف على رقاب المواطنين والصحفيين ويؤسس لرقابة وصنصرة ذاتية تمس من الحقوق الكونية للإنسان المضمنة بالاتفاقيات الدولية كالحق في التفكير والتعبير عن الرأي والحق في الخصوصية”…

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