“اللص الغبي”: دخل للسرقة من منزل بالعمران فأوقع حقيبته وبطاقة هويته..

إثر تعرض مواطن إلى الإعتداء بالعنف من قبل نفر مجهول كان بصدد سرقة منزله من الداخل بجهة فرانس فيل العمران تنقلت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالعمران على العين المكان حيث أفاد المتضرر وأن المعتدي كان بحوزته سلاح أبيض وقد تحصن بالفرار رفقة نفر ثان كان بانتظاره خارج المنزل إضافة إلى تعرض سيارة صهره للخلع.

وبتمشيط محيط المنزل تم العثور على حقيبة يدوية تحتوي على مفاتيح و عدد 03 هواتف جوالة وعدد 03 ساعات يدوية نسائية وكاميرا فضية اللون وبطاقة تعريف وطنية.

وبتكثيف التحريات الميدانية أمكن التعريف بهوية المظنون فيهما (أحدهما صاحب البطاقة التعريف الوطنية التي عُثر عليها بالحقيبة اليدوية).

بعد التنسيق مع النيابة العمومية تم مداهمة منزلهما بجهة الجبل الأحمر والقبض عليهما.

وبعرضهما على المتضرر تعرف عليهما من الوهلة الأولى، حيث اعترف صاحب الحقيبة اليدوية بما نسب إليه في حين أنكر صديقه ذلك.