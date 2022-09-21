تخصيص جلسة عمل بقصر الحكومة بالقصبة للاستماع إلى ممثلي الأعراف

تمّ الاستماع خلال جلسة عمل انتظمت بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، إلى الوفد الممثل للاتحاد التونسي للصناعات والتجارة والصناعات التقليدية بخصوص جميع النقاط والتحديات، التي تتطلب تدخلات تشريعية وترتيبية لتوفير المناخ المناسب لتجاوز التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات.

وأشار بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، إلى “التفاعل الإيجابي للفريق الحكومي، خلال جلسة العمل، التّي انعقدت، أمس، الثلاثاء، مع جميع المقترحات والنقاط، التي تمت إثارتها من قبل ممثلي منظمة الأعراف وأكدت رئيسة الحكومة في هذا الصدد على أن الحكومة منفتحة على كل مشاغل أصحاب المؤسسات وتعمل على ايجاد حلول ناجعة في مختلف المجالات وذلك بهدف الحفاظ على نسيج المؤسسات بالنظر لدورها في خلق القيمة المضافة وخاصة الحفاظ على مواطن الشغل وخلق فرص شغل جديدة”.

وتولت رئيسة الحكومة في مستهل هذه الجلسة تثمين الدور الفعال الذي كانت ولا تزال تضطلع به منظمة الأعراف في تنشيط الاقتصاد الوطني وما أثبتته من قدرة على التحمل والتأقلم مع الأوضاع والتحديات، التي تواجهها المؤسسات الوطنية والاقتصاد الوطني في ظل الوضع الدولي والوطني الدقيق الراهن.