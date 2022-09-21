الجرندي يشارك في إفتتاح الدورة 77 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة

شارك وزير الخارجية والهجرة والتونسيين، عثمان الجرندي، أمس الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية للنقاش العام للجزء رفيع المستوى للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة التّي تلتئم تحت شعار “لحظة فارقة: حلول تحويلية للتحديات المتشابكة”.

ومن المنتظر ان يلقي الجرندي يوم 26 سبتمبر الجاري كلمة تونس إلى الجمعية العامة في دورتها الحالية وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، وفق ما جاء في بلاغ اعلامي للوزارة نشرته مساء اليوم الاربعاء.

وقد التقى الجرندي أمس بمناسبة الجلسة الافتتاحية عددا من رؤساء الوفود الشقيقة والصديقة والأمينة العامة المساعدة لمنظمة الأمم المتحدة والأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات.

وكان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ،أنطونيو غوتاراش قد حثّ امس في كلمته الافتتاحية قادة العالم على العمل معا من أجل السلام وإنعاش التنمية محذرا المجتمع الدولي من تداعيات الأزمات التي يواجهها العالم والتي قال انها تهدد مستقبل البشرية.

وفي إشارة إلى التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية في ظل تداعيات وباء كوفيد 19 وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وعبء الديون، دعا غوتاراش إلى إطلاق “خطة إنعاش أهداف التنمية المستدامة” بمناسبة قمة مجموعة العشرين المقبلة في “بالي” (اندونيسيا) من خلال بعث بنوك التنمية متعددة الأطراف لتقديم المزيد من القروض الميسرة للبلدان النامية ومساعدتها على الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى مبادرة تعليق خدمة الديون المستحقة لدول مجموعة العشرين .

وحثّ الأمين العام ايضا صندوق النقد الدولي والبنوك المركزية الكبرى على توسيع مرافق السيولة لفائدة الدول النامية.