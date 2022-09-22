جريمة قتل في سجن المهدية..وهذه التفاصيل..

قررت النيابة العمومية بالمهدية اليوم الخميس، توجيه تهمة القتل العمد مع سابقية القصد ضد سجين، تعمد الاعتداء على سجين آخر، خلال شهر أوت المنقضي، بواسطة عصا مكنسة، على مستوى العين، مما استوجب إقامته بالمستشفى، وفق ما أكده مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا.

وأوضح بن جحا، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنه تم إثر حدوث الواقعة فتح بحث تحقيقي من أجل محاولة القتل العمد.

وتم إعلام النيابة العمومية، اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، بوفاة السجين المتضرر، علما وأنه محكوم بالسجن مدى الحياة ،وتم تحويل قرار الإحالة، وتوجيه تهمة القتل مع سابقية القصد ضد مرتكب الجريمة.