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احباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة وانقاذ 40 مجتازا

2022/09/22 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تمكنت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط، خلال الليلة الفاصلة بين يومي 21 و 22 سبتمبر الجاري، من إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة، ونجدة وانقاذ 40 مجتازا، من بينهم 31 شخصا من جنسيات افريقية مختلفة والبقية يحملون الجنسية التونسية.

كما ضبطت وحدات الحرس الوطني العاملة بمساكن والشابة والمهدية والقيروان والصخيرة وصفاقس وجرجيس والمنستير، في إطار العمليات الإستباقية، 9 أشخاص مفتش عنهم من أجل تكوين وفاق بغاية مساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الخميس عن الادارة العامة للحرس الوطني.

وأضافت أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم .

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