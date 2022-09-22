بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم موسم 2023 – 2022برنامج الجولة الاولى

تم اليوم سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستقام بنظام المجموعتين في موسمها الجديد الذي ينطلق يوم 8 اكتوبر المقبل .ويذكر انه في نهاية البطولة، يصعد صاحب المرتبة الأولى فقط من كل مجموعة إلى الرابطة المحترفة الأولى بينما ينزل صاحبا المركز الأخير و قبل الأخير من كل مجموعة إلى الرابطة الثالثة مستوى أول.

وفي ما يلي برنامج الجولة الاولى

المجموعة الاولى

نجم المتلوي / النجم الرادسي

مستقبل المرسى / امل الرقبة

النادي القربي /جندوبة الرياضية

امل جربة / شبيبة القيروان

هلال الشابة / مستقبل قابس

نادي بنبلة / مستقبل وادي الليل

المجموعة الثانية

هلال مساكن/ جمعية جربة

القلعة الرياضية/ سبورتنغ المكنين

الملعب القابسي / مكارم المهدية

شبيبة العمران/ سبورتنغ بن عروس

قوافل قفصة/ نادي حمام الانف

ترجي جرجيس / الملعب الصفاقسي