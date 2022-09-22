هام: هيئة الانتخابات تنشر رزنامة الانتخابات التشريعية..

في قضية رفعها ضدّه رئيس الجمهورية: هذا ما تقرّر في حقّ غازي الشوّاشي

خمس حالات وفاة و311 إصابة في حوادث مختلفة

عاجل: رفع الحصانة عن أنس الحمادي..

بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم موسم 2023 – 2022برنامج الجولة الاولى

2022/09/22 أخبار, المصدر, رياضة

تم اليوم سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستقام بنظام المجموعتين في موسمها الجديد الذي ينطلق يوم 8 اكتوبر المقبل .ويذكر انه في نهاية البطولة، يصعد صاحب المرتبة الأولى فقط من كل مجموعة إلى الرابطة المحترفة الأولى بينما ينزل صاحبا المركز الأخير و قبل الأخير من كل مجموعة إلى الرابطة الثالثة مستوى أول.
وفي ما يلي برنامج الجولة الاولى

المجموعة الاولى
نجم المتلوي / النجم الرادسي
مستقبل المرسى / امل الرقبة
النادي القربي /جندوبة الرياضية
امل جربة / شبيبة القيروان
هلال الشابة / مستقبل قابس
نادي بنبلة / مستقبل وادي الليل

المجموعة الثانية
هلال مساكن/ جمعية جربة
القلعة الرياضية/ سبورتنغ المكنين
الملعب القابسي / مكارم المهدية
شبيبة العمران/ سبورتنغ بن عروس
قوافل قفصة/ نادي حمام الانف
ترجي جرجيس / الملعب الصفاقسي

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn