بعد سواق “التاكسي”: أصحاب ”اللّواجات” يطالبون بزيادة التعريفة بـ20%‎‎

أكد رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة “اللواج” عدنان علوش اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 أن نسبة الزيادة في أسعار المحروقات منذ فيفري 2021 التي حددت ب26.53% أدت الى زيادة ب23.650 دينار على كل 100 دينار بنزين مستهلكة من طرفهم، منتقدا عدم تعويض ذلك في الزيادة في تعريفة “اللواج”.

وقال علوش في تصريح لموزاييك إن قطاع سيارات الأجرة “اللواج” أكثر القطاعات تضررا من الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات وتضاعف سعر السيارات وغلاء المعيشة ومصاريف التأمين وغيرها، مبرزا أن هناك احتقان في صفوف المهنيين.

هذا وشدد علوش على أنه تم خلال اجتماع هياكل الولايات ال24 أمس ، الاتفاق على إرسال طلب لوزارة النقل يوم غد الجمعة للمطالبة بالزيادة بنسبة 20% في التعريفة الحالية وتحديد سقف زمني لتفعيل الزيادة المطلوبة.

كما هدد علوش بالتصعيد والقيام بتحركات احتجاجية في صورة عدم تلبية مطلبهم.