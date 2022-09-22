3512 ملقا يرد على منصة “رائدات” 2500 منها للتمويل من طرف البنك التونسي للتضامن

بلغ عدد المشاريع التي تم تسجيلها على منصة “رائدات” منذ إطلاقها في 10 أوت الفارط إلى حدود اليوم الخميس، 3512 ملفا منها 2524 للتمويل من خلال البنك التونسي للتضامن أي بنسبة 71,86% من مجموع الملفات، حسب بلاغ نشرته الخميس، وزارة المرأة والطفولة وكبار السن عقب جلسة مشتركة بين الوزارة والبنك التونسي للتضامن. وخصّصت هذه الجلسة لعرض الملفات المسجلة على المنصة الرقمية للبرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار “رائدات” والمزمع تمويلها بالشراكة مع البنك. وقرّرت وزيرة المرأة آمال بلحاج موسى، بالمناسبة أن تجتمع أسبوعيا مع لجنة تجمع ممثلين للوزارة والبنك التونسي للتضامن لاستحثاث دراسة المشاريع مع الأخذ بعين الاعتبار جدوى المشاريع وطاقتها التشغيلية والتمركز بالمناطق ذات الأولوية. وتصنّف الملفات حسب طبيعة المشاريع إلى 1258 ملفا ضمن مشاريع متناهية الصغر و1130 ملفا ضمن مشاريع صغرى ومتوسطة، في حين سجّلت المنصّة 136 ملفا ضمن المشاريع التي لم يتم التنصيص على مبلغ التمويل.

وتتوزّع أهمّ المجالات المتعلّقة بملفات المشاريع متناهية الصغر حسب النشاط الاقتصادي إلى 422 ملفا في المهن الصغرى و319 ملفا في مجال الخدمات و170 ملفا من الصناعات التقليديّة و130 ملفا في مجال الصناعة و39 ملفا في مجال الفلاحة و78 ملفا في التجارة. وورد على منصّة رائدات 1130 ملفا في المشاريع الصغرى والمتوسطة تتوزّع بين 1055 ملفا للمشاريع ذات التمويل أكثر من 10 آلاف دينار وأقل من 100 أ.د، و75 ملفا للمشاريع ذات التمويل بين 100 أ.د إلى 150 أ.د، حسب ذات البلاغ. وتشمل مجالات المشاريع الصغرى والمتوسطة حسب طبيعة النشاط ميادين الخدمات والفلاحة والصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والسياحة والمهن الصغرى. واستاثر ولاية تونس بنصيب الاسد من الملفات المزمع تمويلها بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن ب185 ملفا تليها ولاية بن القصرين ب165 ملفا ثم ولاية مدنين ب157 ملفا وولاية سيدي بوزيد ب153 ملف وقابس ب150 ملفا.