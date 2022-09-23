عاجل: معطيات جديدة عن جريمة قتل فرنسي في جربة..وهذا ما كشفته التحقيقات..

في متابعة لحادثة وفاة رومان بيزاتو” مدرب التزلج في جربة كشف الناطق الرسمي باسم محكمة مدنين عرفات مبسوط انه يوم الواقعة السبت الماضي اتصلت خطيبة الهالك واعلمت عن وفاته قرب مسبح بمنزل.

وبين مبسوط في تصريح لموزاييك انه بعد معاينة جثة الهالك تم فتح تحقيق موضوعه القتل العمد مع سابقية القصد وقد تم الاحتفاظ بخطيبة الضحية واقاربها وهوما نفرين.

وكشف المتحدث أنه تمت معاينة خدوش على جثة الهالك وخدش في رقبة المشتبه بها وهو ما يوحي بحدوث شجار بينهم.

وبعد التحقيق معهم تم اصدار 3 بطاقات ايداع بالسجن في حقهم بشبهة القتل العمد وحجز الهواتف الجوالة للهالك والمشتبه بهم ومازالت الابحاث متواصلة لتحديد الاتصالات والاطراف التي ترددت على مكان الجريمة في انتظار صدور تقرير الطب الشرعي.