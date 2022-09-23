كأس العالم 2022: الفيفا يطلق تطبيقا جديدا للاعبي المنتخبات لتحليل أدائهم الفردي في المونديال

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ تطبيقا خاصا للاعبين من أجل التعرف على بيانات أدائهم الفردي في نهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر بين شهري نوفمبر وديسمبر القادمين.

وسيكون التطبيق المبتكر متاحا لجميع اللاعبين المشاركين في النهائيات العالمية المرتقبة، ويعمل فيفا من خلال هذا التطبيق، على جمع البيانات المتعلقة بالأداء الفردي للاعبي منتخبات المونديال، ويوفر لهم معطيات فورية للاستفادة منها في تطوير أدائهم.

وتم تطوير التطبيق بناء على المعلومات المقدمة من النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين وطبقا لما ينص عليه ميثاق حقوق بيانات اللاعبين.

وقال فيفا، في بيان له اليوم الجمعة، أنه تماشيا مع رؤية 2020 – 2023 التي يتوخى منها رئيس “فيفا” استغلال التطور التكنولوجي لتسريع وتيرة النهوض بكرة القدم أكثر فأكثر، سيتمكن اللاعبون المشاركون في نهائيات كأس العالم قطر 2022 من الحصول على نظرة مفصلة حول أدائهم على أرضية الميدان من خلال تطبيق اللاعبين، الذي أعلن فيفا عن إطلاقه اليوم.

وذكر فيفا، انه وعلى هذا الأساس، ” سيوفر التطبيق للاعبين الفرصة لكل لاعب من أجل إلقاء نظرة على المعطيات المرتبطة بأدائه الفردي بعيد كل مباراة، وستشمل تلك البيانات ما يلي: قياسات معززة لبيانات كرة القدم – يتم حسابها من خلال البيانات المعززة للمونديال، والتي يتولى تجميعها فريق من محللي أداء كرة القدم المؤهلين على أعلى مستوى، وذلك بالاعتماد على معطيات تتبع الأداء، حيث تشمل البيانات المحصل عليها عدد المرات التي طلب فيها اللاعب الكرة أو تحرك لاستلامها، وما إذا كان عمله المتمثل في توزيع الكرة قد ساهم في اختراق خطوط الفريق المنافس، مع التركيز أيضا على نوعية الضغط الذي مارسه على الخصم عند استحواذ هذا الأخير على الكرة، علما أن جميع القياسات يتم الحصول عليها وفقا لتعريفات لغة كرة القدم فيفا.

كما يوفر قياسات الأداء البدني والتي يتم جمعها من خلال نظام تتبع عالي الدقة يقوم على عدة كاميرات موزعة على مختلف أرجاء الملعب من أجل بلوغ أقصى درجات الدقة في تتبع اللاعبين، حيث تتيح هذه البيانات حساب المسافة المقطوعة وفق مستويات سرعة مختلفة، وعدد المرات التي ركض فيها اللاعب بسرعة تفوق 25 كيلومترا في الساعة، فضلا عن قياس سرعته القصوى، على أن تظهر كل هذه المعطيات على شكل خرائط حرارية تسلط الضوء على تموقع اللاعب فوق أرض الميدان.