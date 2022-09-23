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الاستعدادات الخاصة بالانتخابات التشريعية محور جلسة عمل لهيئة الانتخابات..

2022/09/23 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

في إطار الاستعدادات الخاصة بالانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر 2022، أشرف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر رفقة نائبة ماهر الجديدي و أعضاء مجلس الهيئة محمد التليلي منصري و محمود الواعر و محمد نوفل الفريخة هذا اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 بحضور ممثلين عن الجهاز التنفيذي على جلسة عمل مع الرئيس المدير العام للمطبعـة الرسمية و الوفد المرافق له.

وقد تم تخصيص الجلسة للتداول في الترتيبات التي سيتم اتخاذها للإعداد الجيد لعمليـة إنجاز المطبوعات والمواد الحساسة الخاصة بالانتخابات التشريعية القادمـة والتأكيـد على أهميـة مزيد إحكام التنسيق بين الهيئـة والمطبعة الرسمية لحسن إدارة هذه العمليات حسب المواعيد المضبوطـة ووفقا للدقـــة المطلوبـة.

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