إطلاق مشروع “دعم تشغيل الشباب عبر تبني الصناعة 4.0 في تونس وساحل العاج” يوم 30 سبتمبر 2022

تنظم وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، يوم 30 سبتمبر 2022، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ورشة عمل سيتم خلالها إطلاق مشروع “دعم تشغيل الشباب عبر تبني الصناعة 4.0 في تونس وساحل العاج”.

وتهدف هذه التظاهرة ، التي سيقام تحت إشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ،السيدة نايلة نويرة القنجي، ، إلى عرض الآليات العملية لتنفيذ هذا المشروع وأهدافه ومكوناته وأنشطته. كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين.

ويمتد هذا المشروع، الذي تموله الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) على مدى ثلاث سنوات وسيتم تنفيذه من قبل وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالتعاون مع قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (ONUDI).

وسيعزز المشروع الطلب المتزايد على العمال من ذوي المهارات وسيدعم الشباب وغيرهم للانخراط في فرص جديدة من خلال تحسين النفاذ إلى التكنولوجيا والمهارات والمعلومات حول الوظائف وآفاق التنمية.

هذا وسيمكن مشروع “دعم تشغيل الشباب عبر تبني الصناعة 4.0 في تونس وساحل العاج”من تحسين تنافسية المؤسسات الصناعية وادماجهم في سلاسل القيمة التي تم ضبطها ضمن استراتيجية الصناعة والتجديد أفق 2035 ، وذلك من خلال دعم المحيط المؤسساتي وتحسين جودة التكوين وتسهيل الادماج الى سوق الشغل .

و سيمكن المشروع من النهوض بالاقتصاد الوطني وتبادل هذه التجارب مع ساحل العاج في هذا المجال في القطاعات المستهدفة مما سيمكن من احداث مواطن شغل قارة.