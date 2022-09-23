نقابة الصحفيين تدعو الحكومة إلى تفعيل بنود اتفاق 8 ديسمبر 2020

طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الحكومة، بتفعيل بنود اتفاق 8 ديسمبر 2020 ، وعلى رأسها تسوية وضعية 33 صحفيا وصحفية بمؤسسات الإعلام العمومي، ونشر النص الكامل للاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين، احتراما لقرار المحكمة الإدارية الصادر في هذا الشأن.

كما قررت نقابة الصحفيين، في بيان لها اليوم الجمعة، الانطلاق في إعداد جملة من التحركات من أجل فرض التنفيذ الفوري لبنود هذا الاتفاق، وتنظيم زيارات ميدانية لمؤسسات الإعلام الخاص لمتابعة وضعيات الصحفيين العاملين بها.

ودعت الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه المؤسسات الإعلامية المصادرة، واتخاذ إجراءات عاجلة بخصوص مؤسسة “كاكتوس برود”، ومنح العاملين فيها مستحقاتهم المتخلدة بالذمة طيلة العشرة أشهر الماضية، وتفادي مزيد تأزم الوضع في إذاعة “شمس أف أم” و”دار الصباح”، فضلا عن تفعيل مسار تعميم خطة الملحق الإعلامي في المؤسسات العمومية.

وأعلنت النقابة أنها ستشرع في تقديم شكايات جزائية بالمؤسسات التي أخلت بكراسات الشروط، محملة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري مسؤولياتها في مراقبة تنفيذ تلك الشروط، خاصة عند تجديد إجازات البث.

كما أفادت بأنها ستطلق مشاورات مع الشركاء في القطاع، من أجل تحديد جملة من التحركات المشتركة لفرض برنامج إنقاذ عاجل للمؤسسات التي تعاني من صعوبات، بسبب تراخي الحكومة في القيام بهذا الدور، وخاصة الصحافة المكتوبة التي تضررت بسبب تضاعف أسعار الورق في العالم وتفاقم المعاليم الديوانية.