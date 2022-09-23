بورصة تونس تنهي مداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0،8 بالمائة

أقفلت بورصة تونس مداولات الأسبوع الممتد من 19 إلى 23 سبتمبر 2022، على منحى إيجابي ليرتفع مؤشرها المرجعي، “توننداكس” بنسبة 0،8 بالمائة ويبلغ مستوى 8192،23 نقطة وسط حجم تداول جملي قدّرت قيمته ب30،8 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم، فقد تصدر سهم شركة مونوبري قائمة الارتفاعات ليتطور خلال الأسبوع بنسبة 20 بالمائة (5،810د)، محققا حجم تداول بقيمة 3،9 مليون دينار.

كما ارتفع سعر سهم الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية بنسبة 10،8 بالمائة (3،500د)، مسجلا حجم تداول بقيمة 337 ألف دينار.

وفي المقابل تراجع سهم شركة ” الكيمياء” خلال مداولات الأسبوع بنسبة 13،2 بالمائة (29،500د)، مسجلا حجم تداول ضعيف لم تتجاوز قيمته 4 آلاف دينار.

وانخفض سعر سهم حنبعل للايجار المالي بنسبة 5،2 بالمائة (4،390د) مع قيمة مبادلات أسبوعية على السهم في حدود 2 ألف دينار، في حين سجل السهم تطورا بنسبة 57،7 بالمائة منذ بداية سنة 2022.

كما تراجع سهم إلكتروستار بنسبة 4،9 بالمائة (0،580د)، في ما لم تتجاوز المعاملات حجم 4 آلاف دينار.