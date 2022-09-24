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هكذا سيكون الطقس اليوم

2022/09/24 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

من المتوقّع أن يشهد طقس اليوم السبت 24 سبتمبر 2022 سحبا عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة قرب السواحل الشرقية مع أمطار مؤقتا رعدية.

وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا، حيث تتراوح القصوى بين 23 و27 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وبين27 و33 درجة ببقية الجهات.

أما الريح، فتكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من20 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق، فيما يكون البحر عامة مضطربا ثم شديد الاضطراب بخليج تونس.

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