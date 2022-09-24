بعد التحقيق مع علي العريّض والغنوشي: حركة النهضة تصدر بلاغا

اعتبرت حركة النهضة في بلاغ صادر عنها أمس الجمعة 23 سبتمبر 2022 أن “إثارة تهم كيدية وقضايا مفبركة مثل قضية التسفير والارهاب وأمثالها، يقع استدعاؤها من طرف السلطة كلما كانت هناك حاجة لصرف الأنظار عن أزمة حارقة للسلطة أو استهداف طرف سياسي”.

وأكدت الحركة فشل السلطة القائمة في سياسة التغطية عن عجزها وفشلها في تحسين أوضاع الشعب الاجتماعية والمعيشية المتردية والزيادات المجحفة في الأسعار والنقص الفادح في المواد الغذائية الأساسية والسير بالبلاد نحو المجهول.

كما نددت في بلاغها بشدة بظروف التحقيق وما رافقها من سوء معاملة لرئيس البرلمان ورئيس الحكومة الأسبق بما يرتقي إلى نيل من الكرامة والاحترام لرموز الدولة وشكلا من أشكال التعذيب الممنهج وانتهاكا لحقوق الإنسان.

وأدانت خروج بعض وسائل الاعلام عن معايير المهنية وأخلاقياتها، وانخراطها المشبوه في التوظيف السياسوي والمحاكمات الإعلامية خدمة لإرادة الانقلابيين وبعض الأطراف الاستئصالية في تصفية الخصوم السياسيين لهم والتشفي منهم، وتتمسك الحركة بحقها القانوني في الدفاع عن نفسها والتتبع القضائي للمتورطين.

كما جددت وقوفها في صف المدافعين عن استقلالية السلطة القضائية، وتدين سياسات التنكيل بالقضاة وممثلي هياكلهم وآخرها رفع الحصانة عن رئيس جمعية القضاة التونسيين تمهيدا لاستهدافه على خلفية رفضه تطويع القضاء وجعله أداة في يد تعليمات السلطة التنفيذية.

واستنكرت بشدة تعطيل الحركة القضائية بسبب إدراجها للقضاة الذين وقع تبرئتهم من طرف المحكمة الإدارية بعد إعفاءهم من قِبل الرئيس.

كما أدانت بشدة محاولة إلصاق تهمة الارهاب بالحركة التي نظّر زعيمها الأستاذ راشد الغنوشي للوسطية والاعتدال وإعلاء قيم الحرية والدولة المدنية والتأسيس لثقافة التوافق بين الإسلام والديمقراطية وناضل لعقود في التصدي للفكر المتطرف ولاقت الحركة وزعيمها الوصم بالتكفير وهدر الدم من لدُن الارهابيين المتطرفين.

وأرسلت الحركة رسالة طمأنة لكل مناضليها وأنصارها ولعموم التونسيين والتونسيات على ثبات الحركة على قيمها الوطنية الراسخة وتمسكها بالنهج الديمقراطي التعددي، وتعتزّ بحملة المساندة والتعاطف التي لقيتها الحركة على خلفية التتبعات العدلية الأخيرة.

كما تقدمت بالشكر لكافة أعضاء هيئة الدفاع “فرسان الحرية” على ما بذلوه من جهد وحرفية في تفنيد الادعاءات الباطلة في القضية الكيدية قضية التسفير الملفقة ضد حركة النهضة.