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تسخير دوريّة جويّة بصحراء دوز لاحباط عمليّة تهريب

2022/09/24 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت فرقة الحدود البرية للحرس الوطني بدوز ووحدات من الجيش الوطني خلال الليلة الفاصلة بين يومي الخميس والجمعة من إيقاف 4 سيارات محملة بـ133 الف علبة سجائر اجنبية قيمتها في حدود 500 الف دينار بالمنطقة الصحراوية”الدكانيز” التابعة لمعتمدية دوز الجنوبية من ولاية قبلي.

وتمّت العملية بالتعاون مع قوات من الفيلق الثاني الترابي الصحراوي للجيش الوطني بقبلي مع تسخير دورية جوية تنقلت على عين المكان لاحباط عملية التهريب لايقاف السيارات المحملة بالمحجوز، حسب ما أكده يوسف عبد اللاوي الناطق الرسمي باسم اقليم الحرس بقبلي لمراسلة موزاييك بالجهة هناء كروس.

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