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إحباط عمليتي هجرة غير نظامية وانقاذ 48 شخصا ليلة أمس

2022/09/24 أخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أحبطت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط، الليلة البارحة، عمليتي هجرة غير نظامية وقامت بنجدة وإنقاذ 48 شخصا من بينهم 35 من جنسيات بلدان إفريقية جنوب الصحراء، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الجبابلي.

وأضاف ذات المصدر أنه في إطار العمليات الاستباقية تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات صفاقس و المنستير، أمس الجمعة، من إلقاء القبض على 20 شخصا، بينهم 12 سوريا و8 تونسيين، للاشتباه في نيتهم المشاركة في عملية هجرة غير نظامية.

وأشار الجبابلي إلى أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.

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