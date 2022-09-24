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قبلي: انتفاع 60 طفلا بعيادات مجانية في اطار يوم مفتوح للطب النفسي نظمته جمعية “ابتسامة للتوحد” بدوز

2022/09/24 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

نظّمت الجمعية المحلية لرعاية الاشخاص ذوي الاعاقة بدوز المعروفة بجمعية “ابتسامة للتوحد” بالشراكة مع المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، صباح اليوم السبت، يوما طبيّا مفتوحا في الطب النفسي للاطفال تم خلاله تأمين 60 عيادة مجانية لمنتفعين من كافة معتمديات الولاية.
واوضح المدير التنفيذي لجمعية ابتسامة للتوحد، عاطف منصور، لـ”وات”، ان هذا اليوم الطبي، الذي يندرج في اطار الشراكة مع قسم الطب النفسي بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة، يرمي الى تقريب خدمات الرعاية الصحية من مستحقيها من الاطفال، وتجنيبهم وذويهم عناء التنقل للحصول على تقارير طبيّة تشخص حالتهم الصحية النفسية.
وأضاف أنه تم خلال هذا اليوم تامين 60 عيادة مجانية، وسيتم على ضوء التشخيص الطبي الذي امنته 3 طبيبات مختصات انجاز البرامج التكوينية والبيداغوجية لكل طفل بحسب حالته الصحية، مشيرا الى ان اعمار اغلب الاطفال المستفيدين تقل عن 10 سنوات وفيهم من يتمتع بالدمج المدرسي.
وأشار إلى ان جمعية ابتسامة ستتولى متابعة الحالة الصحية النفسية لعدد هام من هؤولاء المستفيدين من اليوم الطبي المفتوح وذلك عبر تعزيز القدرات الادراكية للطفل وحسن تأطير الاولياء للمساعدة في مزيد الاحاطة بابنائهم اسريا لضمان فرص اكبر لاندامجهم المجتمعي والمدرسي.

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