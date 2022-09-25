وصول باخرة محملة بـ 27 الفا و300 طن من السكر الخام الى منطقة الارساء المكشوفة قبالة ميناء بنزرت

رست باخرة مالطية محملة ب27 الفا و 300 طن من السكر الخام المستورد من البرازيل لفائدة الديوان التونسي للتجارة ، عشية اليوم بالمنطقة البحرية المكشوفة الواقعة قبالة الميناء التجاري ببنزرت وذلك وفق ما افاد به مدير ميناء بنزرت التجاري لطفي ساسي

واوضح المصدر ذاته لمراسل وات ، ان الباخرة ستبقى راسية بالمنطقة البحرية المكشوفة في انتظار اتمام الاجراءات اللوجستية وغيرها لتامين عملية دخولها وارسائها بالميناء بكل نجاح علما وان طول الباحرة يصل الى 180 مترا.

واضاف مدير ميناء بنزرت التجاري ان حمولة الباخرة ستوجه عقب افراغها الى مصنع سكر باجة لتكريرها .

ومن جهة اخرى اكد المصدر نفسه تواصل عمليات افراغ حمولة الباخرة ABK TIGER المقدرة بحوالي 27 الف طن من السكر الابيض والقادمة من الهند منذ يوم 16سبتمبر الجاري ،بنسق عال ودون اشكاليات تذكر ،بعد تولي ادارة الميناء بمعية شركات الشحن العاملة بالميناء توفير الظروف الملائمة للغرض وفق قوله.