فوزي البنزرتي مدربا جديدا لمولودية الجزائر

عينت ادارة مولودية الجزائر المدرب التونسي فوزي البنزرتي للاشراف على الفريق الأول لكرة القدم خلفا للفرنسي-البوسني فاروق حزيبجيتش وفق ما كشفت عنه اليوم الأحد إدارة النادي عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك.

وجاء في البيان ”عينت إدارة نادي مولودية الجزائر المدرب التونسي فوزي البنزرتي على رأس العارضة الفنية للفريق بعقد لمدة موسم واحد قابل للتجديد حيث سيصل إلى الجزائر هذا الثلاثاء لمباشرة عمله”.

وكانت بداية فوزي البنزرتي هذا الموسم مع الرجاء الرياضي المغربي قبل أن تتم إقالته عقب الجولة الثالثة من البطولة المحلية.

وتتواجد مولودية الجزائر في المرتبة العاشرة في بطولة الرابطة المحترفة الاولى من فوز وتعادلين وخسارة.