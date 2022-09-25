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الاستعدادات الخاصة بالانتخابات التشريعية محور جلسة عمل لهيئة الانتخابات..

الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس تستكمل تكوين منسقيها المحليين وتستعد لتركيز مكاتبها للقيام بعملية تحيين السجل الانتخابي

2022/09/25 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

استكملت الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس اليوم الأحد، تكوين منسقيها المحليين ومساعديهم وأعوان الخدمات الإدارية استعدادا لمختلف محطات الرزنامة الانتخابية للانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها يوم 17 ديسمبر المقبل
وقال رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس الكيلاني هلال في تصريح لـ”وات” اليوم، أن الدورة التكوينية التي خضع لها المنسقون المحليون ومساعديهم وأعوان الخدمات الادارية البالغ عددهم 26 شخصا استكملت صباح اليوم حيث تلقوا تكوينا إضافيا حول الإجراءات الجديدة التي جاء بها القانون الانتخابي وخاصة منها المتعلقة بكيفية قبول التزكيات وانجاز عمليات التعريف بالإمضاء وغيرها من الخدمات التي سيكلفون بها .
ومن المنتظر أن يتم بداية من الغد الاثنين فتح 19 مكتبا قارا بمختلف البلديات والدوائر البلدية الراجعة لها بالنظر للقيام بعمليات تحيين السجل الانتخابي والتي ستتواصل إلى غاية 13 اكتوبر 2022.

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