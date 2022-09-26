عاجل: غلق مقر نقابة قوات الأمن الداخلي بالقوة العامة..

أكد المتحدث الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري حمادة أنه تم صباح اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 غلق مقر النقابة قرب مقر وزارة الداخلية بالقوة العامة.

وأوضح حمادة في تصريح لاذاعة موزاييك أن قرار الغلق جاء تنفيذا لحكم قضائي استعجالي في إطار نزاع مدني بين النقابة والمالك الجديد للمقر، مضيفا نقابته تمتثل للقانون والأحكام القضائية.

وانتقد حمادة طريقة تنفيذ الحكم تلك القوة العامة والعدد الكبير للأمنيين الذين شاركوا في العملية وفق تقديره، مؤكدا أن هذا القرار يأتي في إطار التوتر الحاصل في علاقة وزارة الداخلية بالنقابات الأمنية.