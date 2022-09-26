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انتحار شاب بمرناق..عم الهالك يفجرها ويرد على رواية الداخلية ويكشف..#خبر_عاجل

2022/09/26 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفاد عم الشاب محمد أمين الدريدي الذي انتحر مؤخرا في مرناق، في تصريح لاذاعة الديوان صباح اليوم الاثنين، بأن ابن أخيه تعرض الى تضييقات كبيرة من قبل أعوان التراتيب البلدية على خلفية انتصابه بالسوق البلدي بمرناق، حيث عمدوا الى حجز آلة الوزن الالكترونية التي كان يستغلها، ما دفعه الى وضع حد لحياته

ونفى المتحدث أن تكون الخلافات العائلية سببا في اقدامه على الانتحار خلافا لما نقلته وزارة الداخلية.

وبين بأن هذه التضييقات من قبل أعوان الشرطة البلدية، تواصلت على امتداد العشرة أيام التي قضاها الشاب في السوق البلدي بمرناق.

وطالب المتحدث، بالإفراج الفوري عن الشباب الذين تم إيقافهم أمس على خلفية هذه الحادثة.

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