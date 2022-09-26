قتلى وجرحى بإطلاق نار في مدرسة بإيجيفسك وسط روسيا..

قالت وزارة الداخلية بجمهورية أودمورتيا، إحدى الجمهوريات ذاتية الحكم وسط روسيا، إن 9 أشخاص لقوا مصرعهم، بينهم 5 أطفال، وأصيب 20 آخرين في حادث إطلاق نار بالمدرسة رقم 88 في إيجيفسك، عاصمة الجمهورية.

وجاء في بيان الوزارة ” المعلومات المتعلقة والحيثيات ما زالت قيد الاستيضاح”، بحسب ما ذكرت مراسلتنا.

وأبلغت الدائرة الصحفية بالعثور على جثة مطلق النار.

وكان رئيس جمهورية أودمورتيا، ألكسندر بريشالوف، الذي وصل إلى موقع الحادث في وقت سابق قد قال إن هوية منفذ الهجوم ما زالت مجهولة.

وأفادت تقارير إعلامية لاحقا، بأن منفذ الهجوم، أقدم على الانتحار.

وأوضحت وزارة الداخلية الروسية “عثر عناصر الشرطة على جثة الرجل مطلق النار. وتفيد معلوماتنا أنه انتحر”، بحسب فرانس برس.

وفي قت سابق أفاد حاكم المنطقة أن “بين الضحايا” أطفالا وأن حارسا أمنيا قتل أيضا.

وكالات